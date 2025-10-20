Англієць повернувся в скандинавську країну.
Грем Поттер, getty images
20 жовтня 2025, 18:19
Новоспечений головний тренер збірної Швеції Грем Поттер висловився про своє призначення в скандинавську національну команду. Цитує англійця офіційний сайт Федерації футболу Швеції.
"Я дуже втішений цим призначенням, але також неймовірно натхненний.
Швеція має фантастичних гравців, які показують відмінні результати в найкращих лігах світу. Моє завдання — створити умови, щоб ми як команда виступили на найвищому рівні і вивели Швецію на чемпіонат світу наступного літа.
Я дуже радий повернутися до Швеції. Країну, яка дала мені шлях у великий футбол. Вдячний всім за віру в мене. Я працюватиму з подвійною енергією та бажанням", — заявив Поттер.
Нагадаємо, що Грем Поттер очолював шведський Естерсунд з 2011 по 2018 рр. Разом з цим колективом він вигравав Кубок Швеції та виходив до 1/16 фіналу Ліги Європи.