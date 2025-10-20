Інше

Цікава новина з Шотландії.

Глазго Рейнджерс призначив на посаду головного тренера Данні Рель. Про це повідомляє офіційний сайт "рейнджерів".

Зазначається, що 36-річний німець підписав з "джерс" трудову угоду розраховану до 30 червня 2027 року.

Німецький фахівець раніше очолював англійський Шеффілд Венсдей. Також працював в тренерському штабі Ганс-Дітера Фліка у мюнхенській Баварії та збірній Німеччини.

Наразі Рейнджерс посідають шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, набравши дев'ять очок після восьми зіграних турів.