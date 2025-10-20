Цікава новина з Шотландії.
Данні Рель, getty images
20 жовтня 2025, 20:53
Глазго Рейнджерс призначив на посаду головного тренера Данні Рель. Про це повідомляє офіційний сайт "рейнджерів".
Зазначається, що 36-річний німець підписав з "джерс" трудову угоду розраховану до 30 червня 2027 року.
Німецький фахівець раніше очолював англійський Шеффілд Венсдей. Також працював в тренерському штабі Ганс-Дітера Фліка у мюнхенській Баварії та збірній Німеччини.
Наразі Рейнджерс посідають шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, набравши дев'ять очок після восьми зіграних турів.