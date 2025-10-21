15-річний син легенди гратиме за юнацьку збірну Португалії на Кубку федерацій у Туреччині.
Кріштіану Роналду-молодший, getty images
Кріштіану Роналду-молодший, син п’ятиразового володаря Золотого м’яча Кріштіану Роналду, отримав свій перший виклик до збірної Португалії U-16.
Юний вінгер продовжує впевнено розвивати кар’єру. У травні 14-річний Роналду вже виступав за юнацьку команду U-15 на Міжнародному турнірі імені Влатка Марковича в Хорватії. Там вінгер відзначився двома голами та допоміг своїй команді здобути трофей.
Тепер на Кріштіану чекає новий виклик — участь у Кубку федерацій у Туреччині, який проходитиме в Анталії з кіцня жовтня до початку листопада. Суперниками Португалії на турнірі стануть Англія, Уельс та Туреччина.
На клубному рівні Роналду-молодший виступає за молодіжну команду Аль-Насра. Восени 2023 року він підписав контракт із саудівським клубом, у якому грає його батько. Юнак також отримав знаковий №7.