Сербський фахівець продовжить кар'єру у Грузії.
Желько Любенович, ФК Гагра
21 жовтня 2025, 18:21
Колишній головний тренер Миная Желько Любенович став наставником Гагри. Про це повідомляє прес-служба грузинського клубу.
Угода із 44-річним сербом розрахована на один рік.
Останнім місцем роботи Любеновича була полтавська Ворскла, яку він залишив через 17 днів після призначення, так і не провівши з командою жодного матчу.
Також він тренував Минай та був аситентом тренера у белградських Раднічках.
Після 28 турів Гагра набрала 33 очки і посідає шосте місце у чемпіонаті Грузії.