Інше

Сербський фахівець продовжить кар'єру у Грузії.

Колишній головний тренер Миная Желько Любенович став наставником Гагри. Про це повідомляє прес-служба грузинського клубу.

Угода із 44-річним сербом розрахована на один рік.

Останнім місцем роботи Любеновича була полтавська Ворскла, яку він залишив через 17 днів після призначення, так і не провівши з командою жодного матчу.

Також він тренував Минай та був аситентом тренера у белградських Раднічках.

Після 28 турів Гагра набрала 33 очки і посідає шосте місце у чемпіонаті Грузії.