Лига чемпионов

Все готово к противостоянию на Камп Ноу.

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 Лиги чемпионов Барселона — ПСЖ.

Барселона: Тер Штеген — Дест, Пике, Лангле, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Гризманн — Месси, Дембеле.

Запасные: Брэйтуэйт, Мингеса, Нето, Пенья, Пуч, Пьянич, Тринкао, Умтити, Фернандес, Фирпо.

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Паредес, Гуйе — Кин, Вератти, Мбаппе — Икарди.

Запасные: Баккер, Диалло, Дракслер, Керер, Летелье, Мишю, Данилу, Рафинья, Рико, Сарабия, Эррера.

Отметим, что в старте у Барсы Жерар Пике, который три месяца провел в лазарете. Испанец получил травму в матче чемпионата Испании против Атлетико (0:1).

Поединок стартует в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча.