Ліга чемпіонів

"Нерадзуррі" здійснили фантастичний камбек.

У рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів, міланський Інтер зіграв у бойову нічию з Бенфікою (3:3), програючи по ходу зустрічі 0:3. Головний тренер італійської команди Сімоне Індзагі дав коментар з приводу гри на Естадіу Да Луш. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже задоволений, як команда зіграла у другому таймі. Ми були близькі до перемоги.

Ми погано налаштувалися на перший тайм, хоча розуміли потенціал суперника. Довелося вносити корективи по ходу гри. У перерві ми щось змінили і в другому таймі зіграли зовсім з іншим настроєм та ефективністю", — сказав італійський фахівець.

Нагадаємо, що Інтер ще після четвертого туру достроково вийшов у 1/8 фіналу ЛЧ.