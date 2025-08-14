Англія

Сума угоди складає 30 млн фунтів і включає опцію викупу та відсоток від майбутнього продажу.

Півзахисник Манчестер Сіті Джеймс Макейті цього тижня, як і очікувалося, оформить свій трансфер до Ноттінгем Форест.

Пакет угоди вартістю 30 млн фунтів містить пункт про викуп гравця та відсоток від наступного продажу, повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Чинна трудова угода футболіста з "містянами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро. Минулого сезону Джеймс Макейті відіграв за Манчестер Сіті 27 матчів та забив 7 голів.

