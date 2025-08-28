Англія

Не тільки у "шпор" цього літа будуть цупити потенційних новачків.

Нідерландський атакувальний півзахисник Хаві Сімон лише взимку цього року завершив свій повноцінний перехід із французького Парі Сен-Жермен до німецького РБ Лейпциг за 50 млн євро, після півторарічної орендної угоди поміж клубами, і вже цього літа готовий робити наступний крок у власній кар’єрі.

22-річний виконавець сповістив "червоних биків" про бажання залишити клуб найближчим часом, і Лейпциг на це відреагував лише однією вимогою — 70 млн євро за потенційний трансфер.

У клубів АПЛ на подібних перехід завжди найдеться трохи коштів перед дедлайном трансферного вікна, тож ЗМІ повідомляють про прибуття Хаві до Лондона.

Тим часом джерела в Лейпцигу повідомляють, що гравця вже відпустили вирішувати свої особисті справи й назад не очікують.

Але в Лондоні нині гаряче — Челсі був упевнений у тому, що є абсолютним лідером перегонів за гравцем, але з’явився на обрії Тоттенгем, тож найближчим часом Сімонс буде обирати поміж клубами, які пропонують що йому, що Лейпцигу, приблизно однакові умови.

У минулому сезоні Хаві провів 33 матчі, забив 11 голів та віддав вісім результативних передач.