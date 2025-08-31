Чергова літня трансферна кампанія супроводжується традиційною активністю лісабонської Бенфіки.

Український центральний півзахисник та вихованець донецького Шахтаря Георгій Судаков став частиною реалізованих планів "орлів" кілька годин тому, і зараз клуб готується до продажу вже власного вихованця.

Ідеться про португальського опорного півзахисника ангольського походження Флорентіну Луїша.

26-річним виконавцем цікавилась чимала кількість клубів, але найбільш спритним у перемовинах виявився англійський Бернлі.

Річна оренда за 2 млн євро + зобов’язання викупу за 24 млн євро — на таких умовах зійшлись сторони.

Контракт буде підписано до 2030 року.

Флорентіну відбуде до Англії на проходження медогляду та підписання контракту одразу після гостьового матчу проти Алверки.

У минулому сезоні португалець провів 45 матчів, забив два голи та віддав асист.