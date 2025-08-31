"Орли" продали вихованця до АПЛ.
Флорентіну, Getty Images
Чергова літня трансферна кампанія супроводжується традиційною активністю лісабонської Бенфіки.
Український центральний півзахисник та вихованець донецького Шахтаря Георгій Судаков став частиною реалізованих планів "орлів" кілька годин тому, і зараз клуб готується до продажу вже власного вихованця.
Ідеться про португальського опорного півзахисника ангольського походження Флорентіну Луїша.
26-річним виконавцем цікавилась чимала кількість клубів, але найбільш спритним у перемовинах виявився англійський Бернлі.
Річна оренда за 2 млн євро + зобов’язання викупу за 24 млн євро — на таких умовах зійшлись сторони.
Контракт буде підписано до 2030 року.
Флорентіну відбуде до Англії на проходження медогляду та підписання контракту одразу після гостьового матчу проти Алверки.
У минулому сезоні португалець провів 45 матчів, забив два голи та віддав асист.