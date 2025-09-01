Англія

Фулбек Арсеналу розглядається для оренди на сезон — трансфер на фінальній стадії.

Ноттінгем Форест працює над завершенням угоди з Арсеналом щодо універсала Олександра Зінченка, повідомляє Девід Орнштейн з The Athletic.

"Лісники" подали документи перед дедлайном і прагнуть оформити оренду 28-річного українця на цей сезон.

Перехід Зінченка став актуальним після того, як спроба підписати захисника Атлетіко Мадрид Хаві Галана не увінчалася успіхом. Олександр зараз перебуває на останньому році контракту з Арсеналом, де в сезоні-2024/25 провів лише 23 матчі у всіх турнірах.

Раніше інтерес до Зінченка проявляв Марсель, але переговори не завершилися успіхом. Український фулбек перейшов до Арсеналу у 2022 році з Манчестер Сіті за 30 мільйонів фунтів плюс 2 мільйони у вигляді додаткових бонусів.

ОНОВЛЕНО: Ноттінгем Форест досяг угоди в останню хвилину з Арсеналом щодо Олександра Зінченка. Українець вирушає на Сіті Граунд.