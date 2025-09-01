Інше

Football.ua збере всі переходи футболістів в останній день літнього трансферного вікна.

1 вересня у більшості провідних європейських ліг закриється трансферне вікно. Клуби з Англії, Німеччини, Франції, Італії та Іспанії остаточно укомплектують склад на найближчі пів року. Як правило, останні дні трансферного вікна виходять дуже цікавим, адже далеко не всі клуби встигли посилитись так, як хотіли.

В Україні переходи відбуватимуться до 6 вересня.

Нас попереду чекають ще кілька значних трансферів. Один із найочікуваніших — перехід Александера Ісака із Ньюкасла в Ліверпуль. Манчестер Сіті може посилитись Джанлуїджі Доннаруммою з ПСЖ. А вінгер Шахтаря Кевін в кроці від переходу в Фулгем.

Стежити за всіма трансферами можна з Football.ua.