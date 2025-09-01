Англія

Гласнер не хоче відпускати свого капітана.

Капітан лондонського Крістал Пелес Марк Геї скоріш за все не перейде в Ліверпуль. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, головний тренер "орлів" Олівер Гласнер виступає категорично проти продажу 25-річного центрального захисника. Саме через це перехід гравця збірної Англії в стан "червоних" наразі виглядає малоймовірним.

Чинна трудова угода англійця з "орлами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес шість матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заблокував трансфер Гомеса в Мілан.