Данський півзахисник приєднався до німецького клубу на правах вільного агента.

Вольфсбург офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Крістіана Еріксена.

33-річний данський півзахисник перейшов на правах вільного агента після того, як влітку 2025 року залишив Манчестер Юнайтед.

Деталі контракту з новою командою не розголошуються.

Протягом кар’єри Еріксен виступав за Аякс, Тоттенгем, Інтер та Брентфорд, а останнім його клубом у Європі був Манчестер Юнайтед.