Данський півзахисник приєднався до німецького клубу на правах вільного агента.
Крістіан Еріксен, getty images
10 вересня 2025, 23:33
Вольфсбург офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Крістіана Еріксена.
33-річний данський півзахисник перейшов на правах вільного агента після того, як влітку 2025 року залишив Манчестер Юнайтед.
Деталі контракту з новою командою не розголошуються.
Протягом кар’єри Еріксен виступав за Аякс, Тоттенгем, Інтер та Брентфорд, а останнім його клубом у Європі був Манчестер Юнайтед.