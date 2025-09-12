Англія

Жоао Мендес поповнив склад Галл Сіті.

Гал Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з сином легендарного хавбека Роналдіньо Жоао Мендесом.

Угода з 20-річним бразильським вінгером розрахована на один рік – він виступатиме у складі команди U-21.

Раніше Мендес виступав на батьківщині за Фламенгу, Васко да Гаму, Боавішту та Крузейру. Після цього він перебував у системі Барселони, а минулого сезону перебрався до Бернлі, де провів п'ять матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Після чотирьох турів Гал Сіті набрав чотири очки і посідає 17 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.