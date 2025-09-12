Англія

Англійський хавбек отримує нову спробу заявити про себе у команді Пепа Гвардіоли після тривалої паузи.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс потрапив до заявки команди з 25 гравців на сезон англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Попри те, що останній матч 29-річного англійця за клуб відбувся ще в грудні 2023 року, керівництво "містян" вирішило надати хавбеку нову можливість проявити себе в поточному сезоні.

Філліпс приєднався до Ман Сіті влітку 2022 року з Лідс Юнайтед за 49 мільйонів євро, перебуваючи у статусі основного гравця збірної Англії.

Утім, після трансферу "на підвищення" кар'єра Калвіна миттєво пішла на спад, а невдалі та невиразні оренди у Вест Гемі та Іпсвічі лише це підтвердили.