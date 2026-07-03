Англія

Наступним коучем "лісників" має стати Олівер Гласнер.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Вітора Перейри.

Разом із 57-річним португальцем клуб покинули його помічники з тренерського штабу.

Перейра очолював Ноттінгем Форест з лютого цього року і, крім збереження прописки в АПЛ, зміг дійти до півфіналу Ліги Європи.

Під керівництвом Перейри, якого має замінити Олівер Гласнер, "лісники" провели 20 матчів – вісім перемог, шість нічиїх та шість поразок при різниці м'ячів – 35:22.

Раніше повідомлялося, що Андерсон стане гравцем Манчестер Сіті.