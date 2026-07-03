Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч португальської збірної поділився своїми думками після гри з Хорватією.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Хорватії (2:1).

"Чемпіонати світу саме такі. Це вже не матчі групового етапу. Коли граєш добре, треба реалізовувати свої моменти.

Перший тайм був чудовий у всіх відносинах: ми чудово читали гру, створювали моменти в останній третині поля. Але проти таких команд, як Хорватія завжди є небезпека, і тут особливо важливі командні якості.

Ми пропустили гол, але продовжили вірити в себе, використовували гравців з лави, тому що вони були готові. Саме такий настрій допомагає вигравати матчі. Ідеальної гри на чемпіонаті світу не існує. Потрібні талант, дисципліна та гра серцем.

Гравці насолоджувалися можливістю грати за Португалію, заради батька Рікарду Карвалью і на згадку про наших Діогу Жоту та Андре", — наводить слова Мартінеса Record.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Хорватія.