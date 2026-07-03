Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, який пройде 4 липня та розпочнеться о 04:30.

У суботу в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Колумбії та Гани, а переможець зіграє або зі Швейцарією, або з Алжиром у 1/8 фіналу мундіалю.

КОЛУМБІЯ — ГАНА

СУБОТА, 4 ЛИПНЯ, 04:30 ▪️ КАНЗАС-СІТІ СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Колумбії вражаюче виступила на груповому етапі чемпіонату світу, набравши сім очок у трьох матчах та посівши перше місце у групі, випередивши таку країну, як Португалію, на два очки.

Команда Нестора Лоренсо розпочала турнір із впевненої перемоги над Узбекистаном (3:1), а потім здобула мінімальну перемогу над ДР Конго (1:0), а насамкінець була безгольова нічия з Португалією у третьому турі, яка дозволила їй вийти у плейоф у якості переможця групи.

Колумбія дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2014 року та двічі була присутня в 1/8 фіналу у 1990 та 2018 роках, але пропустила мундіаль 2022 року у Катарі після провального відбору.

У разі перемоги у цьому матчі "кавники" зустрінуться або зі Швейцарією, або з Алжиром в 1/8 фіналу, а після цього є варіант зустрічі з Аргентиною.

Збірна Колумбії пропустила лише один гол на цьому літньому турнірі і, безумовно, є командою, за якою варто стежити, оскільки боротьба у плейоф тільки набирає обертів.

Гана має досвід виходу з групової стадії чемпіонатів світу, дійшовши до 1/8 фіналу у своєму першому ж мундіалі у 2006 році, а у 2010 році "чорні зірки" дійшли до неймовірного чвертьфіналу.

Команда Карлуша Кейруша посіла третє місце у групі, поступившись Англії та Хорватії, і чотири очки після трьох матчів у підсумку виявилися достатніми для виходу в 1/16 фіналу. Гана стала однією з кращих команд, що посіли треті місця на груповому етапі.

Гана розпочала турнір із мінімальної перемоги над Панамою (1:0), а потім змогла втримати нічийний результат проти Англії (0:0), але в останньому турі зазнала поразки від Хорватії (1:2).

Африканська команда довела, що здатна стримувати сильніших і більш іменитих суперників, і вона, безумовно, має все необхідне, щоб обіграти Колумбію.

Суботній матч на чемпіонаті світу стане першою зустріччю між Колумбією та Ганою, тож у Канзасі буде написана нова сторінка в історії збірних.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Колумбії з коефіцієнтом 1.52, тоді як імовірність успіху збірної Гани оцінюється в 7.50. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.00.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КОЛУМБІЯ: Варгас — Мохіка, Лукумі, Санчес, Муньйос — Лерма, Родрігес, Пуерта — Діас, Аріас, Суарес.

ГАНА: Асаре — Менса, Лукассен, Аджетей, Сеная — Їренкі, Сібо, Парті — Семеньйо, Сулемана, Аю.

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