Англія

Ексгравець збірної Англії захищатиме кольори Галл Сіті.

Воротар Джек Батленд залишив Рейнджерс заради Галл Сіті, передає офіційний сайт "тигрів".

За даними порталу Transfermarkt, клуб із Глазго отримав за 33-річного англійця 3,5 млн євро. Договір про співпрацю між ним і Галл Сіті розраховано до кінця червня 2028 року. Контракт включає опцію продовження на ще одну кампанію.

Рейнджерс Батленд представляв протягом трьох років. За цей час він провів 157 матчів, в яких пропустив 176 голів і 55 разів зберіг ворота "сухими". У сезоні-2023/24 Джек виграв із клубом Кубок шотландської ліги.

На рахунку воротаря дев'ять поєдинків у футболці збірної Англії. П'ять із них він завершив без пропущених голів, тоді як в інших чотирьох взяття його воріт суперники святкували чотири рази.

До Рейнджерс Батленд представляв Манчестер Юнайтед, хоча так і не зіграв жодного матчу, Крістал Пелес, Сток Сіті, Дербі Каунті, Лідс Юнайтед, Барнслі, Бірмінгем Сіті (вихованець) і Челтнем.

Для Галл Сіті Джек став першим літнім новачком після повернення клубу до АПЛ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто протистоятиме "тиграм" у першому турі чемпіонату Англії-2026/27.