Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Португалії першим дістався позначки у 25 м'ячів на великих міжнародних турнірах.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вписав своє ім'я в історію світового футболу, ставши першим гравцем, який забив щонайменше 25 м'ячів на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи.

Ювілейний, 25-й гол форвард оформив у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Хорватії. 41-річний капітан португальців реалізував пенальті на 68-й хвилині зустрічі, яка завершилася перемогою його команди з рахунком 2:1.

Загалом на чемпіонатах Європи Роналду відзначався на турнірах 2004, 2008, 2012, 2016 та 2020 років, а на мундіалях забивав у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 і 2026 роках.

На поточному чемпіонаті світу португалець уже записав до свого активу три забиті м'ячі та продовжує покращувати власний рекорд.