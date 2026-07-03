Англія

Після підписання Елліота Андерсона витрати манчестерців сягнули 964 мільйонів євро, поступаючись лише Челсі.

Після оформлення трансферу англійського півзахисника Елліота Андерсона з Ноттінгем Форест загальні витрати Манчестер Сіті на придбання футболістів за останні три роки зросли до 824 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 964 мільйонів євро).

За інформацією Sky Sports, саме перехід Андерсона обійшовся містянам у 116 мільйонів фунтів (приблизно 136 мільйонів євро), що зробило його найдорожчим англійським футболістом в історії.

За обсягом інвестицій на трансферному ринку з літа 2023 року Манчестер Сіті поступається лише Челсі. Лондонський клуб, за даними джерела, за цей період витратив на новачків близько 1 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 1,17 мільярда євро).