Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хорватський вінгер повторив історичні досягнення Клозе, Зеелера та Пеле, а також встановив два національні рекорди.

Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішич поповнив список легенд світового футболу, ставши шостим гравцем в історії, якому вдалося відзначитися голами щонайменше на чотирьох чемпіонатах світу.

Історичне досягнення 37-річний футболіст оформив у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Португалії, в якому хорвати поступилися з рахунком 1:2. Раніше Перішич забивав на мундіалях 2014, 2018 та 2022 років.

Таким чином, хорват повторив рекорд німців Мирослава Клозе та Уве Зеелера, а також легендарного бразильця Пеле. Лідером за кількістю чемпіонатів світу, на яких вдавалося забивати, залишається Кріштіану Роналду — шість турнірів. Друге місце посідає Ліонель Мессі, який відзначався на п'яти мундіалях.

Окрім цього, Перішич встановив ще два рекорди збірної Хорватії. У віці 37 років і 150 днів він став найстаршим автором гола команди на чемпіонатах світу, а також одноосібно очолив список найкращих бомбардирів хорватів на мундіалях із сімома забитими м'ячами, випередивши Давора Шукера, в активі якого шість голів.