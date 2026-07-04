Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Англії віддав належне команді-співгосподарю турніру.

Захисник збірної Англії Марк Геї вважає збірну Мексики беззаперечним фаворитом майбутнього матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, який відбудеться цієї неділі в Мехіко.

Путівку до 1/8 англійці здобули завдяки вольовій перемозі над Демократичною Республікою Конго з рахунком 2:1 у середу, і тепер на них чекає одне з найскладніших випробувань на турнірі. Команді Томаса Тухеля доведеться зіткнутися не лише з міцним суперником, але й з неймовірним тиском трибун та специфічними кліматичними умовами.

Мексика гратиме на своєму рідному стадіоні Ацтека, де господарі мають приголомшливу статистику — лише дві поразки у 89 офіційних матчах. Оцінюючи розстановку сил, віцечемпіон Європи-2024 Марк Геї віддав належне команді-співгосподарю турніру:

"Ми знаємо, що вони хороша команда, і в них є вболівальники, тому це буде справжній вибух. — Я б сказав, що вони свого роду фаворити. Вони грають вдома і набагато краще знають місцевість. Вони поки що не пропускали голів і мають ідеальний результат. Це буде цікаве випробування. Ви приїжджаєте на ці змагання, щоб грати проти найкращих команд, у найкращій атмосфері. Це матч, якого ми всі з нетерпінням чекаємо", — зазначив захисник у коментарі для ФІФА.

Цей поєдинок має для англійців ще й глибоке історичне значення. Збірна Англії повертається на стадіон Ацтека рівно через 40 років після сумнозвісного чвертьфіналу змагань проти Аргентини, який увійшов в історію через гол Дієго Марадони, відомий як Рука Бога.

Додатковим фактором стане те, що матч відбудеться на висоті 2200 метрів над рівнем моря. Це означає, що стійкість і терпіння, які збірна Англії продемонструвала у грі проти ДР Конго, будуть критично важливими для досягнення позитивного результату.

Говорячи про підготовку до шаленого тиску, Геї наголосив на важливості психологічної стійкості та попередньої візуалізації:

"Гадаю, я знаю свій характер. Просто важливо, як ти здатний справлятися з такими моментами. Ви починаєте уявляти собі, як виглядатимуть ці моменти, і візуалізуєте їх, щоб, коли вони настануть, ви не були здивовані", - підсумував футболіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФІФА не змінюватиме час початку матчів Англія — Мексика та Бразилія — Норвегія