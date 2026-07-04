Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Підопічні Томаса Тухеля готуються до 1/8 фіналу ЧС-2026 в Мехіко в умовах підвищеної безпеки.

Збірна Англії прибула до Мехіко на надзвичайно напружений матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти співгосподарів турніру — збірної Мексики. Гра відбудеться 6 липня о 03:00 , проте сам вихід на поле легендарного стадіону Ацтека може виявитися найменшою з проблем для команди Томаса Тухеля.

На британців чекає справжнє випробування стихією, фізіологією та місцевими фанатами. Прибуття Трьох левів до готелю супроводжувалося свистом та скандуванням місцевих жителів. Задля безпеки біля входу до готелю вишикувалися сили Національної гвардії Мексики, а поліцейські у спецспорядженні перекрили дорогу бар'єрами.

Англійці серйозно побоюються повторення сценарію, який стався зі збірною Еквадору в 1/16 фіналу. Тоді мексиканські вболівальники всю ніч використовували гучномовці, клаксони та мотоцикли біля готелю суперників, не даючи їм заснути (той матч Мексика виграла 2:0).

Щоб запобігти цьому, гравцям і персоналу збірної Англії видали натуральні снодійні засоби, апарати з білим шумом, беруші та маски для сну.

"Я не буду радий, якщо це мене розбудить – буду відвертим. Побачимо, як воно піде, але ми впораємося з цим якнайкраще. Це просто ще одна перешкода, яку потрібно подолати, але ми готові", — зізнався атакувальний півзахисник збірної Англії Морган Роджерс.

Підготовка команди у п'ятницю була перервана несподіваною новиною: ФІФА розглядала можливість перенесення матчу на шість годин раніше через прогнозовані потужні шторми. Проте після різких протестів Футбольної асоціації Англії та Федерації футболу Мексики менш ніж за 48 годин до гри, розклад залишили незмінним (18:00 за місцевим часом).

Мехіко розташоване на висоті близько 2240 метрів над рівнем моря. У той час як мексиканці зіграли всі свої матчі на високогір'ї й повністю адаптовані, англійці прибули до столиці лише за два дні до матчу.

Доктор Барні Вейнрайт, старший науковий співробітник Університету Лідса Беккета, пояснює наслідки: "Максимальна аеробна здатність на такій висоті зазвичай падає приблизно на 10%, і це негативно впливає на продуктивність. Гравцям доведеться трохи довше чекати, щоб відновитися після кожного спринту".

Головний тренер Томас Тухель відверто визнав, що його команда перебуватиме у невигідній ситуації, оскільки фізично неможливо до цього адаптуватися за такий час. Раніше повідомлялось, що збірна Англії знайшла пікантний спосіб боротьби з високогір'ям.

Пізній приїзд збірної Англії до Мехіко не був випадковістю. Однією з головних причин затримки переїзду з бази в Канзас-Сіті (США) було бажання уникнути тактичного шпигунства. Томас Тухель наполіг на тому, щоб провести ключові тактичні тренування в США.

Згідно з повідомленнями, тренувальний табір збірної Англії в Канзас-Сіті мав значно надійніший захист поліції та служби безпеки від сторонніх очей порівняно з Ла Кантера — базою мексиканського клубу Пумас, яку надали англійцям для тренувань у Мехіко.

Тренерський штаб пожертвував додатковим днем акліматизації заради того, щоб їхні заготовки на матч залишилися у повній таємниці.