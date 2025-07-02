Фавориты противостояний

У яких команд найкращі шанси дійти до головного матчу.

Клубний чемпіонат світу, що проходить в США, перетнув межу 1/8 фіналу і вже зовсім скоро ми станемо свідками чвертьфінальних баталій.

Кілька сенсаційних результатів нам довелося побачити в 1/8, наприклад вилетіли Ман Сіті та Інтер, які були чи не головними фаворитами на вихід в фінал по своїй частині сітки.



Тепер же тут виділяється лондонський Челсі, тоді як з іншого боку команди за іменами набагато зірковіші.

Так кого ж вважають фаворитами на вихід в фінал спеціалісти? Звісно з верхньої частини сітки це Челсі, а їхнім найочікуванішим суперником стане ПСЖ, хоча мадридський Реал не сильно відстає.

Далі з однаковою ймовірністю букмекери очікують побачити в фіналі Аль-Хіляль проти мадридців або парижан, трішки менші шанси побачити як в головному матчі колишньому або нинішньому клубам Кіліана Мбаппе протистоятимуть бразильські Палмейрас чи Флуміненсе.

До речі, букмекери не дуже вірять в те, що мюнхенська Баварія зможе пройти до фіналу, обігравши спочатку ПСЖ, а потім і Реал.

Найменш ймовірним вважається фінал, в якому дортмундська Боруссія зустрінеться з кимось із бразильських команд. Такий варіант оцінено коефіцієнтом 34.