Захисник парижан поділився своїми думками після гри з Марселем.

Захисник ПСЖ Ілля Забарний прокоментував поразку своєї команди у матчі французької Ліги 1 проти Марселя (0:1).

"Це був досить важкий матч і грати тут було важко, але ми просто не реалізували свої моменти. Іноді таке трапляється у футболі.

Ми будемо сильні і продовжимо так само. Нам просто не вистачило голу. Якби ми забили, це все змінило б. Але такою є гра", — наводить слова Забарного прес-служба клубу.

