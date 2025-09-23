Франція 23 вересня 2025, 10:00 Забарний після поразки від Марселя: Ми просто не реалізували свої моменти Захисник парижан поділився своїми думками після гри з Марселем. Ілля Забарний (праворуч), ФК ПСЖ 23 вересня 2025, 10:00 Захисник ПСЖ Ілля Забарний прокоментував поразку своєї команди у матчі французької Ліги 1 проти Марселя (0:1). "Це був досить важкий матч і грати тут було важко, але ми просто не реалізували свої моменти. Іноді таке трапляється у футболі. Ми будемо сильні і продовжимо так само. Нам просто не вистачило голу. Якби ми забили, це все змінило б. Але такою є гра", — наводить слова Забарного прес-служба клубу. На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марсель — ПСЖ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Football.ua (@football.ua.ua) Ілля Навроцький Football.ua всі статті автора Люди Ілля Забарний Команди Марсель ПСЖ Джерела ФК ПСЖ Facebook