Футзал

Іспанці виявилися сильнішими за наших талановитих юнаків.

В рамках півфіналу футзального чемпіонату Європи у віковій категорії до 19 років, збірна України грала проти національної команди Іспанії.

В підсумку українські юнаки програли найтитулованішій юнацькій збірній континенту із рахунком 4:7. Матч проходив у столиці Молдови — Кишиневі.

Зазначимо, що для збірної України U-19 цьогорічний вихід у півфінал став вже третім поспіль на чемпіонатах Європи серед юнаків.

Україна — Іспанія 4:7

Голи: Голы: Альтаба, 2, Гарсія, 14, Лаос, 15, Гуті, 3, Оліварес, 28, Іскердо, 33, Шпак, 35 (автогол) – Цап, 8, Климчук, 13, Шпак, 31, Альтаба 38 (автогол).

У іншому півфіналі турніру зустрінуться збірні Португалії та Словенії.