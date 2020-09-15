Хавбек забил в дебютном матче в составе "шмелей".
Джуд Беллингэм, Getty Images
15 сентября 2020, 10:58
Боруссия Дортмунд одержала выездную победу над Дуйсбургом со счетом 5:0 в матче первого раунда Кубка Германии.
Одним из голов в середине первого тайма отличился дебютант Боруссии Д Джуд Беллингэм. Этот гол позволил 17-летнему игроку стать самым молодым автором гола в истории "шмелей".
Напомним, Беллингэм присоединился к Боруссии Д минувшим летом из Бирмингема за 23 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Бирмингем закрепил 22-й номер за Беллингэмом.