Германия

Хавбек забил в дебютном матче в составе "шмелей".

Боруссия Дортмунд одержала выездную победу над Дуйсбургом со счетом 5:0 в матче первого раунда Кубка Германии.

Одним из голов в середине первого тайма отличился дебютант Боруссии Д Джуд Беллингэм. Этот гол позволил 17-летнему игроку стать самым молодым автором гола в истории "шмелей".

Напомним, Беллингэм присоединился к Боруссии Д минувшим летом из Бирмингема за 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бирмингем закрепил 22-й номер за Беллингэмом.