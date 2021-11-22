Германия

Футболисты не приедут в столицу Украины на матч Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария посетит столицу Украины, где сыграет против киевского Динамо в ситуации, когда занятому ей первому месту в группе, с большой долей вероятности, уже ничего не угрожает.

Именно поэтому новость, поступившая из лагеря действующего чемпиона Германии, об отсутствии возможности принять участие в предстоящей игре сразу у четырех футболистов, не особо огорчит наставника "Красной машины" Юлиана Нагельсманна.

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Максим Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс будут вынуждены отправиться на карантин, согласно рекомендации органов здравоохранения Мюнхена, так как они находились в непосредственном контакте с неназванным заболевшим COVID-19 представителем основной команды Баварии.

Таким образом, данная группа футболистов не сможет принять участие в игре на НСК Олимпийский, которая состоится уже 23 ноября, начало в 19:45 по киевскому времени.