Німеччина

Для цієї позначки англійцю знадобилося лише 104 матчі.

Мюнхенська Баварія у матчі п'ятого туру німецької Бундесліги обіграла Вердер (4:0).

У цьому матчі черговим оформленим дублем відзначився нападник Баварії Гаррі Кейн, для якого це були 99 та 100 голи у складі німецького клубу.

За інформацією Squawka, англійцю знадобилася найменша кількість матчів (104), щоб досягти такого показника за один клуб серед усіх гравців із топ-5 ліг Європи у XXI столітті.

Кейн перевершив досягнення Ерлінга Голанда та Кріштіану Роналду. Обидва футболісти забили 100 голів, провівши 105 матчів.

Нинішнього сезону Кейн провів 13 матчів, у яких забив 18 голів та віддав чотири гольові передачі.

