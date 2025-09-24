Німеччина

Член ради директорів Баварії поділився думкою про зірку Ліверпуля.

Член ради директорів Баварії Карл-Гайнц Румменігге поділився думкою щодо нереалізованих трансферів Флоріана Вірца та Ніка Вольтемаде.

"У випадку з Флоріаном Вірцем мені досі боляче. Йому було б краще в Баварії, ніж у Ліверпулі.

Ми також могли підписати Вольтемаде. Але Баварія достатньо мудра, щоб не вплутуватися в фінансові авантюри", — цитує слова Румменігге Welt.

Вольтемаде перейшов цього літа з Штутгарта до Ньюкасла за 85 мільйонів євро, а Вірца забрав Ліверпуль, віддавши Баєру, за даними Transfermarkt, 121 мільйон євро.

