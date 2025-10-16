Німеччина

Керівництво клубу не дійшло згоди щодо нового контракту, Ювентус стежить за ситуацією.

Захисник збірної Португалії Рафаель Геррейру, ймовірно, покине Баварію після завершення сезону 2025/26. Про це повідомляє Kicker.

Контракт 31-річного футболіста з мюнхенським клубом спливає влітку 2026 року. За інформацією джерела, керівництво Баварії вже провело внутрішні обговорення щодо майбутнього гравця, однак єдиної позиції з приводу нового контракту наразі немає.

Геррейру приєднався до німецького гранда влітку 2023 року на правах вільного агента після відходу з Боруссії Дортмунд. У поточному сезоні він провів сім матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом і одним асистом.

Наразі Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста у вісім мільйонів євро.

Раніше з’являлися повідомлення про інтерес до португальця з боку Ювентуса, який шукає варіанти для підсилення лівого флангу оборони.