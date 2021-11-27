Италия

Пьетро Берарди высказался о планах нового руководства относительно римского клуба.

Генеральный директор Ромы Пьетро Берарди выступил с первым официальным заявлением с тех пор как он занял свою должность после смены руководства.

Функционер заявил, что их команда намерена сделать из Ромы клуб, который будет иметь большой вес на международной арене.

"Проекты, которые мы реализуем в нашей бизнес-сфере не могут не иметь мирового масштаба. Именно это мы их хотим создать в Риме. Это не делается за один день, но та страсть, которую я вижу на трибунах — она позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом.

Мы также понимаем, насколько итальянская культура укоренилась в футбольных клуба. Зимой в клуб приедут профессионалы, которые умеют приносить доход клубу", — приводит слова Берарди Sky Italia.

Напомним, кроме Ромы нового директора клуба также намерена назначить Дженоа.