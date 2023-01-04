Італія

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю грандів італійського футболу.

В матчі шістнадцятого туру італійської Серії A міланський Інтер проведе домашній поєдинок проти Наполі. Гра пройде на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані (Італія).

Команда Сімоне Індзагі підходить до матчу на тлі чотирьох перемог у п’яти останніх матчах чемпіонату. "Змії" посідають п’яте місце з 30 очками, але можуть обійти Лаціо та Ювентус, які поділяють третє та четверте місця відповідно.

Команда Лучано Спаллетті підходить до матчу на відсутності поразок у поточному розіграші чемпіонату. "Осли" посідають перше місце з 41 балом, на вісім пунктів випереджаючи Мілан.

Де дивитись матч Інтер — Наполі

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Setanta Sport, який є офіційним транслятором турніру в Україні.

Окрім того, трансляція буде доступна абонентам платформ Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Нагадаємо, матч Інтер — Наполі відбудеться 4 листопада о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.