З 2024 року кількість учасників турніру збільшиться.
gazzetta.it
14 березня 2023, 09:38
В Італії вирішили реформувати Суперкубок Італії, зробивши його за прикладом моделі, яка використовується в Іспанії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, з 2024 року в турнірі братимуть участь чотири команди.
Турнір складатиметься з двох півфіналів та одного фіналу, і проходитиме у Саудівській Аравії, з якою практично затверджено шестирічний контракт.
У Суперкубку країни братимуть участь фіналісти Кубка Італії, чемпіон та віце-чемпіон Серії А.
Нагадаємо, чинним володарем трофею є Інтер, який у січні обіграв Мілан (3:0).