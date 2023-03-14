Італія

З 2024 року кількість учасників турніру збільшиться.

В Італії вирішили реформувати Суперкубок Італії, зробивши його за прикладом моделі, яка використовується в Іспанії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, з 2024 року в турнірі братимуть участь чотири команди.

Турнір складатиметься з двох півфіналів та одного фіналу, і проходитиме у Саудівській Аравії, з якою практично затверджено шестирічний контракт.

У Суперкубку країни братимуть участь фіналісти Кубка Італії, чемпіон та віце-чемпіон Серії А.

Нагадаємо, чинним володарем трофею є Інтер, який у січні обіграв Мілан (3:0).