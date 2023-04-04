Італія

Функціонер висловився щодо нинішнього керівництва клубу.

Колишній президент Інтера Массімо Моратті покладає провину на тренера Сімоне Індзагі та наполягає, що Сунін і Стівен Чжан представляють "найкращий варіант" для клубу.

"Нерадзуррі" опускаються вниз у турнірній таблиці Серії А до четвертого місця поряд з Ромою після трьох поразок поспіль і ризикують втратити свою путівку до Ліги чемпіонів.

Це було б катастрофічним для їхніх фінансів і могло б спонукати до радикального скорочення витрат, включаючи продаж найкращих гравців.

Вболівальники обурені власниками Сунінгом і їхнім головним представником, президентом Стівеном Чжаном, але його підтримує людина, яка в 2010 році привела Інтер до Требла.

"Усі нападають на Чжана, але поки що він добре підтримував клуб і є найкращим варіантом. Я не бачу багато альтернатив для Інтера", — сказав Моратті в інтерв'ю Radio Radio.

"Я бачу ці кошти, які приходять і йдуть, більше неможливо мати сім’ю, яка керує футбольним клубом, особливо італійським".

Натомість Моратті покладає провину на тренера Індзагі за їхні крайні погані результати, навіть якщо він зміг виграти Кубок Італії та два розіграша Суперкубка Італії.

"Чжан віддав сильну команду в руки тренера, який намагається отримати від неї найкраще".

"Тренер і директори повинні краще співпрацювати".

Массімо Моратті очолював Інтер з 1995 по листопад 2013 року, слідуючи стопам свого батька Анджело, чиє правління тривало з 1955 по 1968 рік.