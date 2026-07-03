Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Підопічні Тухеля прийматимуть Віагру.

Збірна Англії має обмаль часу на підготовку до надзвичайно складного матчу проти господарів турніру — збірної Мексики. Після важкої перемоги над Демократичною Республікою Конго з рахунком 2:1 в 1/16 фіналу чемпіонату світу, перед англійцями постала серйозна фізіологічна проблема — гра на високогір'ї.

Матч відбудеться на легендарній арені Ацтека в Мехіко, яка вміщує 87 523 глядачів. Проте головною проблемою для англійців є не палка підтримка місцевих фанатів, а географічне розташування стадіону — 2240 метрів над рівнем моря.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель відверто заявив, що після тривалого перельоту з Канзас-Сіті його гравцям буде фізично неможливо природним шляхом адаптуватися до розрідженого повітря. Щоб уникнути кисневого голодування, медичний штаб може застосувати відомий препарат.

Хоча Віагра у масовій свідомості асоціюється насамперед із лікуванням еректильної дисфункції, препарат спочатку розроблявся саме для зниження артеріального тиску. У контексті професійного спорту на великій висоті цей медикамент працює як ефективний допінг для легень.

Препарат блокує фермент, який звужує судини, і таким чином розширює кровоносні судини в легенях. Знижуючи легеневий кров'яний тиск. Віагра допомагає організму краще засвоювати кисень. Препарат нівелює відчуття ранньої втоми, задишки та запаморочення, які неминуче виникають у непідготовлених спортсменів на високогір'.

Згідно з офіційним списком заборонених речовин на 2026 рік, який був опублікований Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) у січні, Віагра не є забороненим препаратом. Медики зазначають, що вживання цих пігулок є абсолютно безпечним для футболістів за однієї пікантної умови — якщо уникати сексуального збудження.

Битва за вихід до наступної стадії між збірними Мексики та Англії відбудеться 6 липня, стартовий свисток пролунає о 03:00. Чи допоможе англійцям медична хитрість подолати мексиканську висоту — покаже гра.