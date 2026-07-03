Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Австралія та Єгипет.

Національні збірні Австралії та Єгипету зіграють у Далласі матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Тоні Попович, після нічиєї проти Парагваю (0:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Хоссам Хассан, на тлі нічиєї проти Ірану (1:1), залучив до стартового складу Ібрагіма та Хафеза в обороні, тоді як Фатхі та Аттія гратимуть у опорній зоні, а Мармуш очолить атаку.

Австралія: Біч — Чиркаті, Суттар, Геррінгтон — Бос, О’Ніл, Ірвін, Бехич — Вольпато, Меткалф — Іранкунда.

Запасні: Раян, Іццо, Дегенек, Герія, Тревін, Берджесс, Девлін, Енгстлер, Туре, Хрустич, Мабіл, Велупіллай, Єнгі.



Єгипет: Шобейр — Хані, Рабія, Ібрагім, Хафез — Фатхі, Аттія — Ашур, Салах, Зіко — Мармуш.