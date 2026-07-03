Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У п'ятницю виповнюється рівно рік коли Діогу та його брат Андре Сілва трагічно загинули в автомобільній аварії на заході Іспанії.

Збірна Португалії здобула драматичну перемогу над Хорватією з рахунком 2:1 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу, який відбувся у четвер у Торонто. Одразу після фінального свистка команда присвятила цей успіх своєму колишньому товаришу Діогу Жоті.

За свою кар'єру в національній команді Жота встиг провести 49 матчів, у яких відзначився 14 забитими м'ячами.

Після завершення гри Кріштіану Роналду зі сльозами на очах одягнув футболку збірної Португалії з 21-м номером, під яким виступав його загиблий друг, і вказав на небо, зібравши навколо себе всю команду.

"Ми знали це ще до гри, це був особливий момент. Сьогодні ми говоримо про збіг обставин життя, це неймовірно. Я був вражений, бо сьогоднішня ситуація багато для нас означає, не лише тому, що ми виграли гру, але й тому, як ми виграли", — поділився Роналду в коментарі для Fox.

В інтерв'ю Sport TV капітан португальців додав:

"Ми знаємо, що він тут з нами, і було важливо перемогти сьогодні, щоб найкращим чином вшанувати його пам'ять".

Нападник Рафаел Леау також підкреслив містичний зв'язок із колишнім партнером:

"Щодо емоцій, ми завжди вірили з самого початку. І був ще один, вирішальний фактор: Діогу Жота, який завжди з нами і також допомагав нам".

Нагадаємо Розв'язка поєдинку настала на четвертій хвилині компенсованого часу, коли Гонсалу Рамуш забив переможний м'яч. Кінцівка зустрічі супроводжувалася суперечками: хорвати були впевнені, що врятували гру на останніх секундах, проте гол Маріо Пашаліча (2:2) скасували через офсайд після втручання системи VAR.

"Кожен день особливий, бо ми говоримо про Жоту щодня. Він дає нам сили, і це дуже особливо — перемогти сьогодні та дістатися до одного з найважливіших етапів цих змагань", — резюмував Рамуш.

Подолавши важкий хорватський бар'єр, збірна Португалії готується до наступного великого випробування. Вже цього понеділка в Арлінгтоні (штат Техас) на них чекає принципове піренейське дербі — матч 1/8 фіналу проти збірної Іспанії.