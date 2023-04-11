Італія

Півзахисник може змінити клуб вже найближчим літом.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла привернув увагу ряду європейських клубів та може змінити клуб найближчим літом.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб хоче отримати за півзахисника близько 50 мільйонів євро.

В цьому сезоні Ніколо Барелла провів 38 матчів, в яких забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барелла — пріоритет Ліверпуля на найближче літнє трансферне вікно.