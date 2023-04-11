Півзахисник може змінити клуб вже найближчим літом.
Ніколо Барелла, getty images
11 квітня 2023, 19:30
Півзахисник Інтера Ніколо Барелла привернув увагу ряду європейських клубів та може змінити клуб найближчим літом.
Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб хоче отримати за півзахисника близько 50 мільйонів євро.
В цьому сезоні Ніколо Барелла провів 38 матчів, в яких забив шість голів та віддав вісім результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барелла — пріоритет Ліверпуля на найближче літнє трансферне вікно.