Півзахисник Інтера Ніколо Барелла привернув увагу ряду європейських клубів та може змінити клуб найближчим літом.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб хоче отримати за півзахисника близько 50 мільйонів євро.

В цьому сезоні Ніколо Барелла провів 38 матчів, в яких забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барелла — пріоритет Ліверпуля на найближче літнє трансферне вікно.