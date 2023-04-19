Італія

Функціонер про очікування в головному єврокубку від команди.

Директор Інтера Беппе Маротта відкидає будь-які припущення про те, що клуб пропонуватиме бонуси за місце в четвірці кращих, наполягаючи, що це буде "депресивно", і повторює, що "ніхто не міг уявити", що вони зможуть потрапити в чвертьфінал Ліги чемпіонів й зіграти з Бенфікою порталу Amazon.

"На початку сезону ніхто не міг подумати, що ми отримаємо зіграти в півфіналі Ліги чемпіонів. Це залежить від тренера та гравців. Оскільки ми тут, давайте покажемо цим чудовим уболівальникам щось надзвичайне, чого не вистачало цьому клубу вже 13 років.

Сьогодні, оцінюючи Кубок Італії та Лігу чемпіонів, ми перебуваємо в положенні, якого не очікували, тому це було надзвичайно. Нам не вистачало Серії А. Оскільки Інтер — великий клуб, ми повинні знайти таку ж послідовність у лізі та виправити цей недолік. Звичайно, грати в трьох турнірах – це навантаження для гравців, але ми повинні показати, наскільки ми прив’язані до клубу.

Премії? Це було б негативно, оскільки гравці не повинні бути найманцями. Якщо нам доведеться економічно мотивувати гравців для досягнення мети, яка їм досяжна і принесе задоволення вболівальникам, це буде пригнічувати. Коли я прибув, перше, що я зробив, це скасував бонуси для потрапляння до чотирьох кращих в Серії А. Інтер завжди повинен бути там. Якщо інші команди будуть кращими, ми знімаємо перед ними капелюха, але я не вірю, що грошова вигода мотивувала б їх.

Індзагі та його ситуація? Я не хочу про це думати. Ми знаємо, що роль тренера завжди є мішенню для критики, але ми вміємо найкраще оцінити ситуацію. Ми повинні працювати над сьогоденням і дозволити тренеру займатися цим".