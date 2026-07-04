У Канаді, Мексиці й США завершилася 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026.

Після першого ж раунду матчів на виліт додому відправилися Німеччина, Швеція, Південна Африка, Нідерланди, Хорватія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Сенегал, Японія, Кот-д'Івуар, Еквадор, ДР Конго, Кабо-Верде, Австралія, Алжир і Гана.

Пари 1/8 фіналу плейоф ЧС-2026

1/8 фіналу. 04.07.2026
20:00 Канада -:- Марокко

1/8 фіналу. 05.07.2026
00:00 Парагвай -:- Франція
23:00 Бразилія -:- Норвегія

1/8 фіналу. 06.07.2026
03:00 Мексика -:- Англія
22:00 Португалія -:- Іспанія

1/8 фіналу. 07.07.2026
03:00 США -:- Бельгія
19:00 Аргентина -:- Єгипет
23:00 Швейцарія -:- Колумбія


Сітка турніру

Нагадаємо, ЧС-2026 встановив антирекорд мундіалів.