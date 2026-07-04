Наступний раунд мундіалю розпочнеться вже сьогодні, 4 липня.
Чемпіонат світу-2026, Getty Images
04 липня 2026, 07:01
У Канаді, Мексиці й США завершилася 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026.
Після першого ж раунду матчів на виліт додому відправилися Німеччина, Швеція, Південна Африка, Нідерланди, Хорватія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Сенегал, Японія, Кот-д'Івуар, Еквадор, ДР Конго, Кабо-Верде, Австралія, Алжир і Гана.
Пари 1/8 фіналу плейоф ЧС-2026
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Нагадаємо, ЧС-2026 встановив антирекорд мундіалів.