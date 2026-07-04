СУБОТА, 4 ЛИПНЯ, 20:00 ▪️ ЕН-ЕР-ДЖІ СТЕДІУМ, Г'ЮСТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для збірної Канади нинішній турнір уже став історичним. Команда Джессі Марша вперше дісталася стадії плей-оф і одразу зробила наступний крок, мінімально перегравши ПАР завдяки драматичному голу Стівена Еуштакіу в компенсований час. Канадці залишили надзвичайно приємне враження своєю інтенсивністю та агресивним пресингом — у матчі з африканською командою вони буквально не дозволяли супернику спокійно розпочинати атаки, а їхня наполегливість була винагороджена вже на останніх хвилинах.

Груповий етап також продемонстрував атакувальний потенціал "кленових листків". Нічия з Боснією і Герцеговиною, розгром Катару з рахунком 6:0 та хет-триком Джонатана Девіда, а також поразка від Швейцарії забезпечили команді друге місце у квартеті. Особливої уваги заслуговує лідер атаки Девід, який проводить один із найкращих турнірів у кар'єрі, тоді як Стівен Еуштакіу став справжнім мотором команди в центрі поля. Позитивною новиною для канадців стало й повернення після тривалого відновлення Альфонсо Девіса, який уже отримав свої перші хвилини на турнірі й може зіграти значно важливішу роль у матчі проти Марокко.

Втім, суперник Канади підходить до цієї гри з не менш вагомими аргументами. Марокко продовжує демонструвати стабільність на найвищому рівні після історичного півфіналу чемпіонату світу-2022. Команда Мохамеда Уахбі не програла жодного матчу на турнірі, зігравши внічию з Бразилією, обігравши Шотландію та Гаїті, а в 1/16 фіналу драматично пройшовши Нідерланди у серії післяматчевих пенальті. Такий шлях лише підтвердив, що "атлаські леви" однаково комфортно почуваються як у відкритому футболі, так і в матчах, де результат вирішують характер і холоднокровність.

Зміна головного тренера не змінила амбіцій марокканців, але додала нових рис їхній грі. Якщо чотири роки тому команда будувала успіх переважно на дисципліні та блискавичних контратаках, то тепер дедалі частіше контролює м'яч і нав'язує власний стиль суперникам. Лідером залишається Ашраф Хакімі, який близький до історичного досягнення за кількістю матчів на чемпіонатах світу серед африканських футболістів. Чудову форму демонструють Ісмаель Сайбарі, який відзначився трьома голами ще на груповому етапі, а також Браїм Діас, Аззедін Унахі та Ясін Буну, котрий традиційно залишається одним із найнадійніших воротарів світового футболу.

Очікується надзвичайно динамічне протистояння двох команд із різною футбольною філософією. Канада спробує компенсувати різницю в міжнародному досвіді високим темпом, інтенсивним пресингом і підтримкою трибун, тоді як Марокко зробить ставку на технічну майстерність, контроль гри та вміння використовувати навіть найменші помилки суперника. Додаткової інтриги додає й історія особистих зустрічей — обидва попередні матчі завершилися перемогами африканської збірної, зокрема й на чемпіонаті світу-2022. Для канадців це чудова нагода взяти реванш, а для марокканців — ще один крок до нового історичного походу за медалями мундіалю.