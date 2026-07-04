Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команді Карлуша Кейруша цього разу не змогла додати потенціалу в атаці навіть шаманська магія.

Вражаючий виступ національної збірної Колумбії в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Португалії нехай і не приніс омріяної перемоги команді Нестора Лоренсо (0:0), однак дозволив їй посісти підсумкову першу сходинку в квартеті K та зробити гучну заяву на адресу наступних суперників. Першим із таких на шляху "кавників" були представники Гани, які зуміли вибратись із третього місця з непростої компанії Англії, Хорватії та Панами, тож прагнули продовжувати демонструвати фірмовий стриманий футбол від Карлуша Кейруша.

От і вийшло в підсумку в нас цікаве поєднання палких колумбійських сердець та холодного розуму від ганців на футбольному полі. Але обидві команди на старті несподівано об’єднали м’язові травми в нападника Джона Кордоби та захисника Марвіна Сеная, які змусили обох тренерів проводити вимушені ротації. Проте вже тоді було помітно, що африканці віддають контроль м’яча суперникам, а південноамериканці радо його підхоплюють.

Подібне явище ми спостерігали в подальшому аж до самого фінального свистка. Колумбія була просто більш цікавою в атаці та зацікавленою в тому, щоб цю свою перевагу на м’ячі реалізовувати ще й у вигляді голів. Забили при цьому підопічні Лоренсо ледь не з першої ж спроби на 14 хвилині, коли свіжий Луїс Суарес на правому фланзі виборов м’яч у Менса, після чого подав на дальню стійку, а Джон Аріас зльоту замкнув.

Спроби Гани атакувати у відповідь мали короткочасний характер і взагалі ніяк не впливали на перебіг подій у цій грі. Натомість Колумбія контролювала темп гри та знову повернулась до атаки вже наприкінці першого тайму, але Луїсу Діасу та тому-таки Суаресу не пощастило в їхніх гольових моментах у чужому штрафному.

І начебто ситуація на полі була такою, що відіграватись мали "чорні зірки", але в атаці постійно перебували "кавники". І це постійно тривало й тривало, без жодних змін. Чому лишень команда Лоренсо не змогла забити більше голів — це вже інше питання. Подекуди колумбійці аж надто віртуозно намагались грати в завершальній третині, через що з’являлись недоречні помилки. І голів у підсумку додаткових теж не було, але коли навпроти такий пасивний опонент, то вони не надто й потрібні.

Фінальний свисток французького головного арбітра Клемана Тюрпена зафіксував вихід національної збірної Колумбії до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, тоді як для Гани турнірний шлях у плейоф обірвався вже на першому кроці.



Колумбія — Гана 1:0

Гол: Дж. Аріас, 14

Колумбія: К. Варгас — Д. Муньйос, Д. Санчес, Лукумі, Мохіка — Дж. Аріас (Кінтеро, 73), Лерма, Пуерта — Х. Родрігес (Ріос, 46), Кордоба (Суарес, 8), Л. Діас (Кампас, 90).

Аті-Зігі — Сеная (Сейду, 13), Лукассен, Опоку, Менса — Парті — Вільямс (Фатаву, 62), Їренкі (Аду, 79), Сібо (Овусу, 62), Семеньйо — Аю (Нуама, 78).Попередження: Дж. Аріас, Ріос — Їренкі, Фатаву, Сейду