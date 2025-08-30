Італія

Даніло д’Амброзіо попрощався з футболом у 36 років.

Відомий італійський футболіст Даніло д’Амброзіо ухвалив рішення завершити свою професійну кар’єру. Про це 36-річний захисник повідомив особисто на своїй сторінці в Instagram.

"Настав час сказати "досить". Я вдячний футболу за все, що він мені дав", — написав д’Амброзіо.

Найяскравіший період кар'єри гравця пов’язаний із міланським Інтером, за який він виступав з 2014 по 2023 рік. У складі нерадзуррі футболіст став чемпіоном Італії, володарем Кубка та Суперкубка країни.

Останнім клубом Даніло була Монца, з якою він провів два сезони в Серії А. У минулому сезоні італієць взяв участь у 22 матчах та відзначився однією результативною передачею. У червні гравець залишив клуб у статусі вільного агента.

У 2017–2020 роках д’Амброзіо провів 6 матчів за національну збірну Італії.