Італія

Англієць залишається на Енфілді.

Центральний захисник Ліверпуля Джо Гомес не перейде в італійський Мілан в останній день трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби досягли домовленості щодо захисника, і сам гравець погодився на переїзд до Італії. Однак в останній момент керівництво "червоних" відмовилося від продажу 28-річного центрбека.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Джо Гомес відіграв за Ліверпуль 17 матчів та отримав дві жовті картки.

