Клубу вдалось утримати свого таланта.
Джорджо Скальвіні, Getty Images
15 вересня 2025, 08:10
Італійський центральний захисник бергамаської Аталанти Джорджо Скальвіні і цього літа був на прицілі чималої кількості клубів із провідних європейських чемпіонатів за три роки до завершення свого контракту з "Богинею".
Найбільшу активність довкола 21-річного виконавця проявляли два англійські клуби — лондонський Челсі та Ньюкасл, які зрештою зробили свої пропозиції в розмірі 60 млн євро та 40 млн євро відповідно.
Однак "оробічі" не повелись на такі значні кошти й у обох випадках клуби-претенденти почули у відповідь відмову від подальших перемовин у контексті вже минулого трансферного вікна.
Аталанта розраховуватиме на успішні перемовини щодо продовження контракту з власних вихованцем упродовж цього сезону.
Скальвіні почав кампанію з трьох матчів та одного забитого м’яча.