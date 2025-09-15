Італія

Клубу вдалось утримати свого таланта.

Італійський центральний захисник бергамаської Аталанти Джорджо Скальвіні і цього літа був на прицілі чималої кількості клубів із провідних європейських чемпіонатів за три роки до завершення свого контракту з "Богинею".

Найбільшу активність довкола 21-річного виконавця проявляли два англійські клуби — лондонський Челсі та Ньюкасл, які зрештою зробили свої пропозиції в розмірі 60 млн євро та 40 млн євро відповідно.

Однак "оробічі" не повелись на такі значні кошти й у обох випадках клуби-претенденти почули у відповідь відмову від подальших перемовин у контексті вже минулого трансферного вікна.

Аталанта розраховуватиме на успішні перемовини щодо продовження контракту з власних вихованцем упродовж цього сезону.

Скальвіні почав кампанію з трьох матчів та одного забитого м’яча.