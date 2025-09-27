Італія

Ще один конкурент для українця чи з речами на вихід?

Нападник Монако Джордж Іленіхена може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного нігерійця зацікавлена ​​Рома, яка уважно стежить за прогресом футболіста, який перейшов до складу "монегасків" влітку 2024 року за 17 мільйонів євро.

Минулого сезону Іленіхена провів 30 матчів, у яких забив шість голів та віддав два асисти. Цього сезону на його рахунку п'ять матчів та два забиті м'ячі — у всіх поєдинках він виходив з лави запасних.

Рома, де виступає український форвард Артем Довбик, набрала дев'ять очок і посідає четверте місце в Серії А після чотирьох турів.