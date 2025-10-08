Італія

Інші подробиці щодо плану "вовків" не розголошуються.

Рома у зимове трансферне вікно має намір підписати нового нападника, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Інсайдер не розкриває інших подробиць щодо плану "вовків", не називаючи потенційних кандидатів.

Нагадаємо, у складі Роми виступає український форвард Артем Довбик, на рахунку якого сім матчів, один гол та один асист.

Також за команду Джан П'єро Гасперіні виступає форвард Брайтона Еван Фергюсон — на його рахунку сім матчів та одна гольова передача.

Після шести турів Рома набрала 15 очок і ділить перше місце турнірної таблиці Серії А разом з Наполі.