Інші подробиці щодо плану "вовків" не розголошуються.
Артем Довбик, Getty Images
08 жовтня 2025, 11:22
Рома у зимове трансферне вікно має намір підписати нового нападника, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Інсайдер не розкриває інших подробиць щодо плану "вовків", не називаючи потенційних кандидатів.
Нагадаємо, у складі Роми виступає український форвард Артем Довбик, на рахунку якого сім матчів, один гол та один асист.
Також за команду Джан П'єро Гасперіні виступає форвард Брайтона Еван Фергюсон — на його рахунку сім матчів та одна гольова передача.
Після шести турів Рома набрала 15 очок і ділить перше місце турнірної таблиці Серії А разом з Наполі.