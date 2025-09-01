Португалія

Лаже назвав українця ключовим елементом побудови команди.

31 серпня у матчі 4-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка здолала Алверку з рахунком 2:1.

Після поєдинку головний тренер орлів Бруну Лаже поділився враженнями з журналістами та висловився про трансфер півзахисника збірної України Георгія Судакова:

"Судаков — цінний гравець для Бенфіки. Це футболіст найвищого класу, який допоможе нам продовжувати будувати команду. Незалежно від обраної схеми, ми зможемо приймати рішення відповідно до стратегії та суперника завдяки універсальності Судакова і тому, що він здатний закрити кілька позицій на полі".

Нагадаємо, український хавбек перебрався до Бенфіки з донецького Шахтаря. У складі гірників Судаков провів 148 матчів у всіх турнірах, забив 35 голів і віддав 26 результативних передач.